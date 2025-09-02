https://1prime.ru/20250902/tszinpin-861617606.html
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T01:55+0300
2025-09-02T01:55+0300
2025-09-02T01:55+0300
мировая экономика
экономика
китай
индия
сша
владимир путин
си цзиньпин
нарендра моди
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861617606.jpg?1756767317
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal.
"Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
китай
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, индия, сша, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
Мировая экономика, Экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, ШОС
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди продемонстрировали единство на саммите ШОС
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal.
"Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.