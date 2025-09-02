Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/tszinpin-861617606.html
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T01:55+0300
2025-09-02T01:55+0300
мировая экономика
экономика
китай
индия
сша
владимир путин
си цзиньпин
нарендра моди
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861617606.jpg?1756767317
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal. "Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении. Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций. ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
китай
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, индия, сша, владимир путин, си цзиньпин, нарендра моди, шос
Мировая экономика, Экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, ШОС
01:55 02.09.2025
 
WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди показали единство на саммите ШОС

WSJ: Путин, Си Цзиньпин и Моди продемонстрировали единство на саммите ШОС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали свое единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и таким образом отправили "мощный сигнал" США, пишет газета Wall Street Journal.
"Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на региональном саммите и пообещали сотрудничать, что стало проявлением единства... Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, это стало мощным сигналом Вашингтону на фоне того, как (президент США Дональд - ред.) Трамп стремится сдерживать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отдалить Индию от российской нефти", - говорится в сообщении.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
ШОС - международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙИНДИЯСШАВладимир ПутинСи ЦзиньпинНарендра МодиШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала