Си Цзиньпин заявил, что рад снова видеть его в Пекине - 02.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин заявил, что рад снова видеть его в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине. | 02.09.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине. "Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне", - заявил он.
россия, мировая экономика, пекин, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, шос
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Си Цзиньпин заявил, что рад снова видеть его в Пекине

Си Цзиньпин заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что очень рад снова приветствовать его в Пекине.
"Уважаемый господин Путин, мой давний друг, я очень рад снова видеть вас в Пекине. Мы с вами буквально вчера вместе участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине, а завтра с вами, господин президент, а также с главами стран-представителями международных организаций и почетными гостями из пяти континентов торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне", - заявил он.
 
