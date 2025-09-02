https://1prime.ru/20250902/turpotok-861669563.html
Раскрыты данные о безвизовом турпотоке между Россией и Китаем
экономика
россия
китай
турпоток
дмитрий чернышенко
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Безвизовый турпоток между Россией и Китаем насчитывает 500 тысяч человек за семь месяцев 2025 года, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Для граждан России и Китая доступны безвизовые групповые туристические поездки. Туристические группы в составе от 5 до 50 человек могут находиться на территории другого государства без виз не более 15 дней. "За 7 месяцев 2025 года безвизовый турпоток насчитывает 500 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что 237 тысяч российских туристов уже посетили Китай в рамках групповых туристических поездок. Россию в свою очередь за семь месяцев посетили без виз 262 тысячи китайцев. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
китай
