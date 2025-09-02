Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине - 02.09.2025
Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий
2025-09-02T13:51+0300
2025-09-02T13:51+0300
экономика
общество
россия
рф
кндр
пекин
ким чен ын
юрий ушаков
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
общество, россия, рф, кндр, пекин, ким чен ын, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, Общество, РОССИЯ, РФ, КНДР, Пекин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков, Владимир Путин
13:51 02.09.2025
 
Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине

Флаги России и КНДР на космодроме Восточный
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
МИД Китая не ответил на вопрос о встрече лидеров России, Китая и КНДР
10:49
 
Экономика Общество РОССИЯ РФ КНДР Пекин Ким Чен Ын Юрий Ушаков Владимир Путин
 
 
