Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине

Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине

2025-09-02T13:51+0300

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.

