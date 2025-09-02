https://1prime.ru/20250902/ushakov-861646300.html
Путин и Ким Чен Ын встретятся на параде в Пекине
2025-09-02T13:51+0300
2025-09-02T13:51+0300
2025-09-02T13:51+0300
экономика
общество
россия
рф
кндр
пекин
ким чен ын
юрий ушаков
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
рф
кндр
пекин
Ушаков: контакт Путина и Ким Чен Ына после парада будет продолжен в двустороннем плане
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
