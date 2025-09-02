https://1prime.ru/20250902/uzbekistan-861621190.html

Узбекистан намерен довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 2 сен - ПРАЙМ. Узбекистан намерен довести взаимную торговый оборот с Китаем до 20 миллиардов долларов против 14 миллиардов долларов по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев, находящийся с официальны визита в Китае, и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Пекине вопросы углубления узбекско-китайских отношений всепогодного всестороннего стратегического партнерства и наращивания практического взаимодействия. "В прошлом году товарооборот превысил 14 миллиардов долларов, с начала года вырос еще на 23%. Стоит задача по доведению этого показателя до 20 миллиардов за счет взаимных поставок промышленных и сельскохозяйственных товаров", - говорится в сообщении по итогам переговоров. Портфель инвестиционных проектов превышает 60 миллиардов долларов, отметили в пресс-службе. В 2024 году запущено 64 проекта на сумму более 10 миллиардов долларов. В регионах Узбекистана действуют совместные технопарки и специальные индустриальные зоны, расширяется производство электромобилей BYD с повышением уровня локализации. Накануне визита успешно прошел бизнес-форум. Проработаны перспективные проекты в сфере "зеленой" энергетики и повышения энергоэффективности, модернизации и цифровизации общественного транспорта, возведения платных автодорог, глубокой переработки критических минералов, а также в области химии, водного и сельского хозяйства, туризма и градостроительства. Расширяется полномасштабное партнерство с Эксимбанком, Государственным банком развития Китая, Фондом "Шелковый путь" и другими институтами. При поддержке Эксимбанка недавно в Ташкенте завершено строительство Олимпийского городка, добавили в пресс-службе узбекистанского президента.

