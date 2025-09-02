Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 3 сентября - 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T17:26+0300
2025-09-02T17:26+0300
экономика
банк россии
юань
евро
доллар
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,61 копейки - до 11,2557 рубля, доллара - вырос на 16,86 копейки, до 80,5947 рубля, евро - снизился на 54,68 копейки, до 93,8373 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
17:26 02.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 2 сентября
Вчера, 17:55
 
