Вылов тихоокеанских лососевых в России превысил прогноз

Вылов тихоокеанских лососевых в России превысил прогноз - 02.09.2025, ПРАЙМ

Вылов тихоокеанских лососевых в России превысил прогноз

Вылов тихоокеанских лососевых в России по состоянию на 1 сентября достиг 312,7 тысячи тонн, превысив первоначальный прогноз в 311,7 тысячи тонн, сообщила... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02

2025-09-02T11:27+0300

2025-09-02T11:27+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

варпэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860980564_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3c4b85afbbe1e04ba6f8a542a49c5a62.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Вылов тихоокеанских лососевых в России по состоянию на 1 сентября достиг 312,7 тысячи тонн, превысив первоначальный прогноз в 311,7 тысячи тонн, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). "По данным на 1 сентября, дальневосточные рыбаки добыли 312,7 тысячи тонн тихоокеанский лососей. Вылов превысил первоначальный прогноз рыбохозяйственной науки, установленный на уровне 311,7 тысячи тонн", - сообщила ВАРПЭ в своем Telegram-канале. Там отметили, что пик лососевой путины пришелся на июль. Максимальный суточный вылов зафиксирован 20 июля - тогда он превысил 44,6 тысячи тонн. В настоящее время, по данным ассоциации, наблюдается спад путины, рыбаки постепенно возвращаются к суточному вылову менее 1 тысячи тонн. В ВАРПЭ также сообщили, что цены на уловы 2025 года начали стабилизоваться в середине августа, когда рыбаки смогли оценить реальный объем предложения. "По данным торговых площадок, к концу августа цены рыбаков (рыба с борта) за килограмм горбуши зафиксировалась на уровне 320 рублей, кеты - 470-530 рублей, нерки - 750-950 рублей, что соответствует уровню 2024 года", - указали в ассоциации.

