https://1prime.ru/20250902/veb-861623451.html

ВЭБ вложит в совместные проекты с Китаем 5,3 триллиона рублей

ВЭБ вложит в совместные проекты с Китаем 5,3 триллиона рублей - 02.09.2025, ПРАЙМ

ВЭБ вложит в совместные проекты с Китаем 5,3 триллиона рублей

Группа ВЭБ.РФ вложит 5,3 триллиона рублей в совместные проекты с Китаем, в том числе в области нефтегазовой и химической промышленности, заявил во вторник... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T08:17+0300

2025-09-02T08:17+0300

2025-09-02T08:17+0300

экономика

финансы

россия

китай

дальний восток

игорь шувалов

владимир путин

си цзиньпин

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/83384/97/833849734_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_fbf0d3e43fd93bfbe0309da05fa09abd.jpg

ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Группа ВЭБ.РФ вложит 5,3 триллиона рублей в совместные проекты с Китаем, в том числе в области нефтегазовой и химической промышленности, заявил во вторник председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "В портфеле ВЭБа с возможным участием китайских партнеров находятся проекты на общую сумму свыше 16,5 триллиона рублей. Объем финансирования со стороны госкорпорации ожидается около 5,3 триллиона рублей", - заявил Шувалов, слова которого приводятся в заявлении пресс-службы ВЭБ. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о проектах в сферах нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, лесопереработке, строительстве логистических центров. "Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнёрами – мы аккумулируем запросы российских экспортеров в Китай. Госкорпорацией накоплен значительный опыт и компетенции во взаимодействии с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями", – указал Шувалов. Он отметил, что группа ВЭБ.РФ готова и впредь играть роль "инвестиционного провайдера", способствуя реализации масштабных проектов на территории России с китайским участием. "В их числе и проекты технологического лидерства, проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, включая развитие Северного морского пути", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ.

https://1prime.ru/20250901/energetika-861590020.html

китай

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, китай, дальний восток, игорь шувалов, владимир путин, си цзиньпин, вэб