ВЭБ вложит в совместные проекты с Китаем 5,3 триллиона рублей
2025-09-02T08:17+0300
экономика
финансы
россия
китай
дальний восток
игорь шувалов
владимир путин
си цзиньпин
вэб
ПЕКИН, 2 сен – ПРАЙМ. Группа ВЭБ.РФ вложит 5,3 триллиона рублей в совместные проекты с Китаем, в том числе в области нефтегазовой и химической промышленности, заявил во вторник председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "В портфеле ВЭБа с возможным участием китайских партнеров находятся проекты на общую сумму свыше 16,5 триллиона рублей. Объем финансирования со стороны госкорпорации ожидается около 5,3 триллиона рублей", - заявил Шувалов, слова которого приводятся в заявлении пресс-службы ВЭБ. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о проектах в сферах нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, лесопереработке, строительстве логистических центров. "Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнёрами – мы аккумулируем запросы российских экспортеров в Китай. Госкорпорацией накоплен значительный опыт и компетенции во взаимодействии с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями", – указал Шувалов. Он отметил, что группа ВЭБ.РФ готова и впредь играть роль "инвестиционного провайдера", способствуя реализации масштабных проектов на территории России с китайским участием. "В их числе и проекты технологического лидерства, проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, включая развитие Северного морского пути", – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ.
китай
дальний восток
