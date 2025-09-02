https://1prime.ru/20250902/vef-25-861672557.html
Раскрыта цена самого дорогого блюда в ресторане на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Самые дорогие блюда в ресторане "Палуба" на ВЭФ-2025 обойдутся гостям и участникам форума в 27 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости. Самыми дорогими блюдами в меню "Палубы" стали коллекция икры с хрустящими гренками и дальневосточные деликатесы, в том числе осьминог, краб, морской гребешок и креветки. Стоимость каждой позиции составляет 27 тысяч рублей. Самый дорогой завтрак - блинчик с черной икрой и домашней сметаной - обойдется посетителям ресторана в 7,5 тысячи рублей. Позавтракать в "Палубе" можно также скрэмблом с авокадо, крабом и красной икрой за 4,1 тысячи рублей. В меню также представлены карпаччо из осьминога с заправкой из васаби за 4,2 тысячи, паштет из фуа-гра с джемом из айвы за 6,2 тысячи, окрошка с крабом за 3,9 тысячи, филе черной трески с кенийской фасолью и соусом из таджасских оливок за 6,8 тысячи рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
