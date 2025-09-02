https://1prime.ru/20250902/velikobritaniya-861664830.html

Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд

Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд - 02.09.2025, ПРАЙМ

Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд

Рейтинг правящей в Великобритании партии лейбористов побил очередной антирекорд и составил отрицательные 59 пунктов, следует из результатов исследования,... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T17:56+0300

2025-09-02T17:56+0300

2025-09-02T17:56+0300

политика

великобритания

лейбористы

рейтинг

антирекорд

опрос

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Рейтинг правящей в Великобритании партии лейбористов побил очередной антирекорд и составил отрицательные 59 пунктов, следует из результатов исследования, опубликованных во вторник компанией YouGov. Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей. Согласно данным опроса, одобряют деятельность партии только 11% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в августе. Доля не одобряющих правящую партию респондентов увеличилась на 3 процентных пункта, до 70%. Таким образом, разрыв между показателями составил 59 пунктов, что стало рекордом с момента выборов в прошлом году. Опрос проводится еженедельно среди 1 521 - 13 996 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся. В прошлый раз антирекорд был достигнут в начале августа, тогда рейтинг лейбористов составил отрицательные 55 пунктов. В феврале правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала в рейтингах лейбористов. Кроме того, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения.

https://1prime.ru/20250826/ssha-861290670.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, лейбористы, рейтинг, антирекорд, опрос