Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд
Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд - 02.09.2025, ПРАЙМ
Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд
Рейтинг правящей в Великобритании партии лейбористов побил очередной антирекорд и составил отрицательные 59 пунктов, следует из результатов исследования,... | 02.09.2025, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Рейтинг правящей в Великобритании партии лейбористов побил очередной антирекорд и составил отрицательные 59 пунктов, следует из результатов исследования, опубликованных во вторник компанией YouGov. Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей. Согласно данным опроса, одобряют деятельность партии только 11% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в августе. Доля не одобряющих правящую партию респондентов увеличилась на 3 процентных пункта, до 70%. Таким образом, разрыв между показателями составил 59 пунктов, что стало рекордом с момента выборов в прошлом году. Опрос проводится еженедельно среди 1 521 - 13 996 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся. В прошлый раз антирекорд был достигнут в начале августа, тогда рейтинг лейбористов составил отрицательные 55 пунктов. В феврале правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала в рейтингах лейбористов. Кроме того, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения.
великобритания
великобритания, лейбористы, рейтинг, антирекорд, опрос
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, лейбористы, рейтинг, антирекорд, опрос
17:56 02.09.2025
 
Рейтинг правящей в Британии партии лейбористов побил очередной антирекорд

YouGov: рейтинг правящей в Британии партии лейбористов снова побил антирекорд

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© AFP / Andrew Cowie
ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Рейтинг правящей в Великобритании партии лейбористов побил очередной антирекорд и составил отрицательные 59 пунктов, следует из результатов исследования, опубликованных во вторник компанией YouGov.
Рейтинг определяется разницей между процентом респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей.
Согласно данным опроса, одобряют деятельность партии только 11% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в августе. Доля не одобряющих правящую партию респондентов увеличилась на 3 процентных пункта, до 70%. Таким образом, разрыв между показателями составил 59 пунктов, что стало рекордом с момента выборов в прошлом году.
Опрос проводится еженедельно среди 1 521 - 13 996 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся.
В прошлый раз антирекорд был достигнут в начале августа, тогда рейтинг лейбористов составил отрицательные 55 пунктов.
В феврале правопопулистская партия Reform UK впервые обогнала в рейтингах лейбористов. Кроме того, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения.
