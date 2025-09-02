Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке задержали рейс в Москву - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250902/vladivostok-861617097.html
Во Владивостоке задержали рейс в Москву
Во Владивостоке задержали рейс в Москву - 02.09.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке задержали рейс в Москву
Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T00:52+0300
2025-09-02T00:52+0300
бизнес
россия
москва
владивосток
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861617097.jpg?1756763527
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.
москва
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, владивосток, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Аэрофлот
00:52 02.09.2025
 
Во Владивостоке задержали рейс в Москву

Во Владивостоке задержали рейс "Аэрофлота" почти на 20 часов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВладивостокАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала