Во Владивостоке задержали рейс в Москву

2025-09-02T00:52+0300

бизнес

россия

москва

владивосток

аэрофлот

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева по техническим причинам задержан вылет рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября. Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь - несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета в 13.30 (06.30 мск) 2 сентября, перевозчик предоставил пассажирам обязательные услуги, Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.

москва

владивосток

2025

бизнес, россия, москва, владивосток, аэрофлот