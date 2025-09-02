Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250902/vlasti-861618718.html
Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям
Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям - 02.09.2025, ПРАЙМ
Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям
Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T03:22+0300
2025-09-02T03:22+0300
энергетика
бизнес
экономика
ливия
татарстан
женева
халифа хафтар
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861618718.jpg?1756772568
БЕНГАЗИ, 2 сен - ПРАЙМ. Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди. "Есть возможность для взаимодействия в проектах, связанных с мирным атомом и с нефтеперерабатывающей областью. Однако мы пока не получили должного ответа от российских компаний", - сказал он\ РИА Новости При этом министр отметил, что основной преградой для реализации многих проектов остается нестабильная политическая ситуация в стране и международное санкционное давление. "Мы встречались с представителями российских компаний в Татарстане, с нашей стороны предложены проекты для инвестиций. Однако из-за международных санкций и политических сложностей они до настоящего времени не были реализованы", - добавил аль-Каиди. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
ливия
татарстан
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ливия, татарстан, женева, халифа хафтар, оон
Энергетика, Бизнес, Экономика, ЛИВИЯ, ТАТАРСТАН, ЖЕНЕВА, Халифа Хафтар, ООН
03:22 02.09.2025
 
Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям

Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕНГАЗИ, 2 сен - ПРАЙМ. Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди.
"Есть возможность для взаимодействия в проектах, связанных с мирным атомом и с нефтеперерабатывающей областью. Однако мы пока не получили должного ответа от российских компаний", - сказал он\ РИА Новости
При этом министр отметил, что основной преградой для реализации многих проектов остается нестабильная политическая ситуация в стране и международное санкционное давление.
"Мы встречались с представителями российских компаний в Татарстане, с нашей стороны предложены проекты для инвестиций. Однако из-за международных санкций и политических сложностей они до настоящего времени не были реализованы", - добавил аль-Каиди.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
 
ЭнергетикаЭкономикаБизнесЛИВИЯТАТАРСТАНЖЕНЕВАХалифа ХафтарООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала