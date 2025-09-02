https://1prime.ru/20250902/vlasti-861618718.html

Власти востока Ливии ждут от российских компаний предложений по инвестициям

2025-09-02T03:22+0300

энергетика

бизнес

экономика

ливия

татарстан

женева

халифа хафтар

оон

БЕНГАЗИ, 2 сен - ПРАЙМ. Власти востока Ливии ожидают от российских компаний предложений по инвестициям в транспортную и энергетическую инфраструктуру, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди. "Есть возможность для взаимодействия в проектах, связанных с мирным атомом и с нефтеперерабатывающей областью. Однако мы пока не получили должного ответа от российских компаний", - сказал он\ РИА Новости При этом министр отметил, что основной преградой для реализации многих проектов остается нестабильная политическая ситуация в стране и международное санкционное давление. "Мы встречались с представителями российских компаний в Татарстане, с нашей стороны предложены проекты для инвестиций. Однако из-за международных санкций и политических сложностей они до настоящего времени не были реализованы", - добавил аль-Каиди. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

2025

