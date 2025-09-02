В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20250902/volgograd-861671034.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации.
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
