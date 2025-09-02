Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
росавиация, волгоград, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, ВОЛГОГРАД, аэропорт, ограничения
22:09 02.09.2025 (обновлено: 22:10 02.09.2025)
 
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Самолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Rudy Dong
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации.
"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В аэропорту Сочи прокомментировали задержки рейсов
31 августа, 11:28
 
ПроисшествияРосавиацияВОЛГОГРАДаэропортограничения
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала