ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого класса, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он напомнил о работе венчурного фонда "Восход" с общим капиталом 18 миллиардов рублей, фокус работы которого - инвестиции в высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач. Министр уточнил, что фонд инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке. "Основные направления инвестиций - биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника, ИТ, космические технологии. "Восход" уже профинансировал около 40 компаний, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи "мозг-компьютер", разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и другие", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

