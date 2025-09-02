https://1prime.ru/20250902/voshod-861621388.html
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока
Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T06:24+0300
2025-09-02T06:24+0300
2025-09-02T06:24+0300
технологии
экономика
россия
дальний восток
владивосток
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861621388.jpg?1756783449
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого класса, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он напомнил о работе венчурного фонда "Восход" с общим капиталом 18 миллиардов рублей, фокус работы которого - инвестиции в высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач. Министр уточнил, что фонд инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке.
"Основные направления инвестиций - биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника, ИТ, космические технологии. "Восход" уже профинансировал около 40 компаний, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи "мозг-компьютер", разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и другие", - сказал Чекунков.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, минвостокразвития
Технологии, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока
Чекунков: "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого класса, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он напомнил о работе венчурного фонда "Восход" с общим капиталом 18 миллиардов рублей, фокус работы которого - инвестиции в высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач. Министр уточнил, что фонд инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке.
"Основные направления инвестиций - биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника, ИТ, космические технологии. "Восход" уже профинансировал около 40 компаний, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи "мозг-компьютер", разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и другие", - сказал Чекунков.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.