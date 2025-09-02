Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока - 02.09.2025
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока
технологии
экономика
россия
дальний восток
владивосток
алексей чекунков
минвостокразвития
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого класса, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он напомнил о работе венчурного фонда "Восход" с общим капиталом 18 миллиардов рублей, фокус работы которого - инвестиции в высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач. Министр уточнил, что фонд инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке. "Основные направления инвестиций - биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника, ИТ, космические технологии. "Восход" уже профинансировал около 40 компаний, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи "мозг-компьютер", разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и другие", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
технологии, россия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, минвостокразвития
Технологии, Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
06:24 02.09.2025
 
"Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока

Чекунков: "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Венчурный фонд "Восход" профинансировал около 40 компаний Дальнего Востока, в том числе разработчиков промышленных роботов и ракет-носителей сверхлегкого класса, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он напомнил о работе венчурного фонда "Восход" с общим капиталом 18 миллиардов рублей, фокус работы которого - инвестиции в высокотехнологичные компании для решения индустриальных задач. Министр уточнил, что фонд инвестирует в российские deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке.
"Основные направления инвестиций - биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника, ИТ, космические технологии. "Восход" уже профинансировал около 40 компаний, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи "мозг-компьютер", разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и другие", - сказал Чекунков.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
