В США увидели послание во встрече Путина и Си в Пекине
В США увидели послание во встрече Путина и Си в Пекине
09:59 02.09.2025
 
В США увидели послание во встрече Путина и Си в Пекине

Bloomberg: встреча Путина и Си Цзиньпина в КНР говорит об их тесных связях

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Переговоры лидеров России и Китая, состоявшиеся в Пекине, еще раз подтвердили их тесное сотрудничество, пишет Bloomberg.
"Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними", — говорится в публикации.
Издание также подчеркивает, что теплые связи между Москвой и Пекином принесли выгоду обеим сторонам.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом, в рамках которого он принял участие в саммите ШОС и провел ряд встреч с международными лидерами.
Во вторник Путин и Си Цзиньпин обсудили в Пекине в широком и узком форматах двусторонние отношения, а также мировые и региональные вопросы.
В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
