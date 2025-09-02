https://1prime.ru/20250902/vstrecha-861631281.html
В США увидели послание во встрече Путина и Си в Пекине
Переговоры лидеров России и Китая, состоявшиеся в Пекине, еще раз подтвердили их тесное сотрудничество, пишет Bloomberg. | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Переговоры лидеров России и Китая, состоявшиеся в Пекине, еще раз подтвердили их тесное сотрудничество, пишет Bloomberg. "Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними", — говорится в публикации.Издание также подчеркивает, что теплые связи между Москвой и Пекином принесли выгоду обеим сторонам. Президент России Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом, в рамках которого он принял участие в саммите ШОС и провел ряд встреч с международными лидерами. Во вторник Путин и Си Цзиньпин обсудили в Пекине в широком и узком форматах двусторонние отношения, а также мировые и региональные вопросы. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
