Встреча Путина и Вучича в Пекине завершилась - 02.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Встреча Путина и Вучича в Пекине завершилась
Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T17:08+0300
2025-09-02T17:08+0300
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина и Вучича проходила в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Кроме того, состоялись беседы президента России с премьер-министрами Словакии и Пакистана Робертом Фицо и Шехбазом Шарифом.
17:08 02.09.2025
 
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
Вучич пригласил РЖД и "Росатом" принять участие в инфраструктурных проектах
Заголовок открываемого материала