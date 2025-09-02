Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250902/vsu-861629030.html
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь - 02.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь
Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T09:20+0300
2025-09-02T09:20+0300
политика
украина
австралия
киев
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age. "Австралия почти год не обещала новую военную технику для Украины, как следствие украинские военные руководители выступили со срочными призывами к помощи", - говорится в сообщении издания. Оно уточняет, что Канберра с октября не делала заявлений о новых поставках для ВСУ. Как отмечает газета, украинские полковник Николай Федькалов и подполковник Андрей Березовский посетили австралийский парламент, где выступили с просьбой о дополнительной военной помощи. Они также провели встречи с местными политиками и военными. По словам Березовского, Киев часто слышит от разных стран заявления о том, что их жители устали от Украины. Он указал на то, что ВСУ нуждаются в БТР M113 и броневиках Bushmaster. Украина также продолжает просить о бронированных машинах Hawkei несмотря на то, что уже получила отказ на их поставку от Австралии.
https://1prime.ru/20250831/ukraina-861542464.html
украина
австралия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, австралия, киев, всу, нато
Политика, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ, Киев, ВСУ, НАТО
09:20 02.09.2025
 
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь

Age: украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age.
"Австралия почти год не обещала новую военную технику для Украины, как следствие украинские военные руководители выступили со срочными призывами к помощи", - говорится в сообщении издания. Оно уточняет, что Канберра с октября не делала заявлений о новых поставках для ВСУ.
Как отмечает газета, украинские полковник Николай Федькалов и подполковник Андрей Березовский посетили австралийский парламент, где выступили с просьбой о дополнительной военной помощи. Они также провели встречи с местными политиками и военными.
По словам Березовского, Киев часто слышит от разных стран заявления о том, что их жители устали от Украины. Он указал на то, что ВСУ нуждаются в БТР M113 и броневиках Bushmaster. Украина также продолжает просить о бронированных машинах Hawkei несмотря на то, что уже получила отказ на их поставку от Австралии.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Украинцы больше не хотят помогать ВСУ, сообщил источник
31 августа, 21:35
 
ПолитикаУКРАИНААВСТРАЛИЯКиевВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала