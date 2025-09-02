https://1prime.ru/20250902/vsu-861629030.html

СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь

СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь - 02.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь

Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T09:20+0300

2025-09-02T09:20+0300

2025-09-02T09:20+0300

политика

украина

австралия

киев

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age. "Австралия почти год не обещала новую военную технику для Украины, как следствие украинские военные руководители выступили со срочными призывами к помощи", - говорится в сообщении издания. Оно уточняет, что Канберра с октября не делала заявлений о новых поставках для ВСУ. Как отмечает газета, украинские полковник Николай Федькалов и подполковник Андрей Березовский посетили австралийский парламент, где выступили с просьбой о дополнительной военной помощи. Они также провели встречи с местными политиками и военными. По словам Березовского, Киев часто слышит от разных стран заявления о том, что их жители устали от Украины. Он указал на то, что ВСУ нуждаются в БТР M113 и броневиках Bushmaster. Украина также продолжает просить о бронированных машинах Hawkei несмотря на то, что уже получила отказ на их поставку от Австралии.

https://1prime.ru/20250831/ukraina-861542464.html

украина

австралия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, австралия, киев, всу, нато