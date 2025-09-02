https://1prime.ru/20250902/vsu-861629030.html
СМИ: украинские военные приехали в Австралию просить военную помощь
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские военные приехали в Австралию выпрашивать военную помощь на фоне того, что Канберра почти год не объявляла о поставках техники, сообщает газета Age. "Австралия почти год не обещала новую военную технику для Украины, как следствие украинские военные руководители выступили со срочными призывами к помощи", - говорится в сообщении издания. Оно уточняет, что Канберра с октября не делала заявлений о новых поставках для ВСУ. Как отмечает газета, украинские полковник Николай Федькалов и подполковник Андрей Березовский посетили австралийский парламент, где выступили с просьбой о дополнительной военной помощи. Они также провели встречи с местными политиками и военными. По словам Березовского, Киев часто слышит от разных стран заявления о том, что их жители устали от Украины. Он указал на то, что ВСУ нуждаются в БТР M113 и броневиках Bushmaster. Украина также продолжает просить о бронированных машинах Hawkei несмотря на то, что уже получила отказ на их поставку от Австралии.
