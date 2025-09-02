Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/vtb-861623630.html
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России"
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России" - 02.09.2025, ПРАЙМ
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России"
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", сообщает кредитная организация в преддверии ВЭФ-2025. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:08+0300
2025-09-02T08:08+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
втб
почта россии
почта банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", сообщает кредитная организация в преддверии ВЭФ-2025. "ВТБ запускает продажи банковских продуктов в каждом втором отделении "Почты России". Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", включая удаленные населенные пункты с населением до 1 тысячи человек. Полностью переход финансовых услуг ВТБ на Почту завершится до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Александра Пахомова. На данный момент к ВТБ присоединились почти миллион клиентов "Почта Банка", а к моменту юридического объединения в мае будущего года их число вырастет до 5 миллионов. Всего со старта интеграции клиенты "Почта Банка" оформили более 2 миллионов продуктов и сервисов ВТБ, больше 200 тысяч пенсионеров перевели в ВТБ свою пенсию, говорится в сообщении. В результате объединения с "Почта Банком" ВТБ повысит доступность финансовых продуктов для миллионов жителей России и выйдет в 13 тысяч населенных пунктов страны, где ВТБ ранее не был представлен.
https://1prime.ru/20250901/pulkovo-861593702.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, втб, почта россии, почта банк
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, ВТБ, Почта России, Почта банк
08:08 02.09.2025
 
Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России"

ВТБ запускает продажи банковских продуктов в каждом втором отделении "Почты России"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", сообщает кредитная организация в преддверии ВЭФ-2025.
"ВТБ запускает продажи банковских продуктов в каждом втором отделении "Почты России". Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", включая удаленные населенные пункты с населением до 1 тысячи человек. Полностью переход финансовых услуг ВТБ на Почту завершится до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Александра Пахомова.
На данный момент к ВТБ присоединились почти миллион клиентов "Почта Банка", а к моменту юридического объединения в мае будущего года их число вырастет до 5 миллионов. Всего со старта интеграции клиенты "Почта Банка" оформили более 2 миллионов продуктов и сервисов ВТБ, больше 200 тысяч пенсионеров перевели в ВТБ свою пенсию, говорится в сообщении.
В результате объединения с "Почта Банком" ВТБ повысит доступность финансовых продуктов для миллионов жителей России и выйдет в 13 тысяч населенных пунктов страны, где ВТБ ранее не был представлен.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
ВТБ и "Пулково" протестировали первую оплату цифровыми рублями
Вчера, 14:20
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесВТБПочта РоссииПочта банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала