Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России"

2025-09-02T08:08+0300

экономика

банки

финансы

бизнес

втб

почта россии

почта банк

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", сообщает кредитная организация в преддверии ВЭФ-2025. "ВТБ запускает продажи банковских продуктов в каждом втором отделении "Почты России". Продукты и услуги ВТБ станут доступны в 23 тысячах отделений "Почты России", включая удаленные населенные пункты с населением до 1 тысячи человек. Полностью переход финансовых услуг ВТБ на Почту завершится до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Александра Пахомова. На данный момент к ВТБ присоединились почти миллион клиентов "Почта Банка", а к моменту юридического объединения в мае будущего года их число вырастет до 5 миллионов. Всего со старта интеграции клиенты "Почта Банка" оформили более 2 миллионов продуктов и сервисов ВТБ, больше 200 тысяч пенсионеров перевели в ВТБ свою пенсию, говорится в сообщении. В результате объединения с "Почта Банком" ВТБ повысит доступность финансовых продуктов для миллионов жителей России и выйдет в 13 тысяч населенных пунктов страны, где ВТБ ранее не был представлен.

