Вучич пригласил РЖД и "Росатом" принять участие в инфраструктурных проектах

Вучич пригласил РЖД и "Росатом" принять участие в инфраструктурных проектах - 02.09.2025

Вучич пригласил РЖД и "Росатом" принять участие в инфраструктурных проектах

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. | 02.09.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. "Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

