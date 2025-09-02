Вучич пригласил РЖД и "Росатом" принять участие в инфраструктурных проектах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250902/vuchich-861658123.html
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране. "Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
15:59 02.09.2025
 
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич пригласил российские компании, в том числе РЖД и "Росатом", принять участие в инфраструктурных проектах в стране.
"Мне нужно сказать всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии - добро пожаловать, включая РЖД, "Росатом", конечно, и многие другие", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии
15:45
15:45
 
Заголовок открываемого материала