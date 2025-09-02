Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал о темах обсуждения на встрече с Путиным - 02.09.2025, ПРАЙМ
Вучич рассказал о темах обсуждения на встрече с Путиным
2025-09-02T17:44+0300
2025-09-02T17:44+0300
политика
александр вучич
владимир путин
встреча
энергетика
втс
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества. "Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.
александр вучич, владимир путин, встреча, энергетика, втс
Политика, Александр Вучич, Владимир Путин, встреча, энергетика, ВТС
17:44 02.09.2025
 
Вучич рассказал о темах обсуждения на встрече с Путиным

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества.
"Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.
