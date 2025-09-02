https://1prime.ru/20250902/vuchich-861668354.html
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России - 02.09.2025, ПРАЙМ
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России
Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T19:44+0300
2025-09-02T19:44+0300
2025-09-02T19:44+0300
экономика
александр вучич
торговый оборот
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине. "В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
https://1prime.ru/20250902/vuchich-861666888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, торговый оборот, россия
Экономика, Александр Вучич, торговый оборот, РОССИЯ
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России
Вучич: торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% за 6 месяцев 2025 года
БЕЛГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине.
"В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Вучич рассказал о своих просьбах к Путину