Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России - 02.09.2025
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России
2025-09-02T19:44+0300
2025-09-02T19:44+0300
экономика
александр вучич
торговый оборот
россия
БЕЛГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине. "В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
александр вучич, торговый оборот, россия
Экономика, Александр Вучич, торговый оборот, РОССИЯ
19:44 02.09.2025
 
Вучич сообщил о росте торгового оборота между Сербией и России

Вучич: торговый оборот Сербии и РФ вырос на 4% за 6 месяцев 2025 года

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© flickr.com / graneits
БЕЛГРАД, 2 сен – ПРАЙМ. Торговый оборот Сербии и России за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 4% относительно того же периода прошлого года после спада на 19% в 2024 году относительно того же периода 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства и президент РФ Владимир Путин провели встречу во вторник в Пекине.
"В этом году у нас увеличение относительно прошлого года в обороте товарами и услугами в размере около 4%, в прошлом году был спад около 19%, зависит от того, учитываете наши или их цифры, но по пропорциям мы согласны, что в этом году несколько лучше, чем было в прошлом году, в первые шесть месяцев, и надеемся, что продолжим таким темпом до конца года", - заявил Вучич после встречи, трансляцию вело агентство Танюг.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко 10 июня заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Вучич рассказал о своих просьбах к Путину
18:44
 
ЭкономикаАлександр Вучичторговый оборотРОССИЯ
 
 
