Ввод гостиниц в Москве снизился на 9% - 02.09.2025
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9% - 02.09.2025, ПРАЙМ
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%
Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:41+0300
2025-09-02T13:41+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
москва
ibc real estate
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861644680_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_ec5ac23732ce25414a1bd53079d5eb5c.jpg
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. По ее словам, с начала года в Москве состоялось открытие всего двух гостиниц. При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила Александриди, в 2025 году введут почти 1,2 тысячи номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года. Загрузка столичных гостиниц, по статистике компании, составила около 73% (за январь-июль), показатель остается на уровне 2024 года. Средняя стоимость гостиничных номеров выросла в годовом выражении на 9%, до 11,8 тысячи рублей (также с учетом января-июля), доходность - на 7%, до 8,6 тысячи рублей.
москва
Новости
бизнес, туризм, москва, ibc real estate
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, IBC Real Estate
13:41 02.09.2025
 
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%

Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе на 9%

Горничная застилает кровать в номере отеля "Арт Москва Войковская"
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди.
По ее словам, с начала года в Москве состоялось открытие всего двух гостиниц.
При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила Александриди, в 2025 году введут почти 1,2 тысячи номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года.
Загрузка столичных гостиниц, по статистике компании, составила около 73% (за январь-июль), показатель остается на уровне 2024 года. Средняя стоимость гостиничных номеров выросла в годовом выражении на 9%, до 11,8 тысячи рублей (также с учетом января-июля), доходность - на 7%, до 8,6 тысячи рублей.
Каждый четвертый россиянин ждет снижения ставок по ипотеке, узнал "Дом.РФ"
Экономика Бизнес Туризм МОСКВА IBC Real Estate
 
 
