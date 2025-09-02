https://1prime.ru/20250902/vvod--861645048.html

Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%

2025-09-02T13:41+0300

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. По ее словам, с начала года в Москве состоялось открытие всего двух гостиниц. При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила Александриди, в 2025 году введут почти 1,2 тысячи номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года. Загрузка столичных гостиниц, по статистике компании, составила около 73% (за январь-июль), показатель остается на уровне 2024 года. Средняя стоимость гостиничных номеров выросла в годовом выражении на 9%, до 11,8 тысячи рублей (также с учетом января-июля), доходность - на 7%, до 8,6 тысячи рублей.

москва

2025

