https://1prime.ru/20250902/vvod--861645048.html
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9% - 02.09.2025, ПРАЙМ
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%
Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T13:41+0300
2025-09-02T13:41+0300
2025-09-02T13:41+0300
экономика
бизнес
туризм
россия
москва
ibc real estate
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861644680_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_ec5ac23732ce25414a1bd53079d5eb5c.jpg
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди. По ее словам, с начала года в Москве состоялось открытие всего двух гостиниц. При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила Александриди, в 2025 году введут почти 1,2 тысячи номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года. Загрузка столичных гостиниц, по статистике компании, составила около 73% (за январь-июль), показатель остается на уровне 2024 года. Средняя стоимость гостиничных номеров выросла в годовом выражении на 9%, до 11,8 тысячи рублей (также с учетом января-июля), доходность - на 7%, до 8,6 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20250901/ipoteka-861607885.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861644680_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_7b29bef6beb51c0f052e34438152ccbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, москва, ibc real estate
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, IBC Real Estate
Ввод гостиниц в Москве снизился на 9%
Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе на 9%
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Ввод гостиничных номеров в Москве снизился в январе-августе 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 9% - до 467 номеров, рассказала руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Ксения Александриди.
По ее словам, с начала года в Москве состоялось открытие всего двух гостиниц.
При реализации заявленных планов по вводу гостиниц, как отметила Александриди, в 2025 году введут почти 1,2 тысячи номеров, что на 86% превысит результат 2024 года. Это будет максимальный показатель с 2018 года.
Загрузка столичных гостиниц, по статистике компании, составила около 73% (за январь-июль), показатель остается на уровне 2024 года. Средняя стоимость гостиничных номеров выросла в годовом выражении на 9%, до 11,8 тысячи рублей (также с учетом января-июля), доходность - на 7%, до 8,6 тысячи рублей.
Каждый четвертый россиянин ждет снижения ставок по ипотеке, узнал "Дом.РФ"