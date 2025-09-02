https://1prime.ru/20250902/yuae-861667369.html
Юань подорожал на четыре копейки
Юань подорожал на четыре копейки - 02.09.2025, ПРАЙМ
Юань подорожал на четыре копейки
Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 4 копейки, до 11,27 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 4 копейки, до 11,27 рубля.
