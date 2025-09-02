https://1prime.ru/20250902/yuan-861632248.html

Курс китайской валюты в начале торгов вторника почти не меняется

2025-09-02T10:12+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника почти не меняется, переходя от снижения на открытии к нулевой динамике, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск не менялся к уровню предыдущего закрытия и составлял 11,23 рубля. Минутами ранее юань максимально снижался до 11,21 рубля.

