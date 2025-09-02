https://1prime.ru/20250902/yuan-861661122.html

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник - 02.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник

Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T16:33+0300

2025-09-02T16:33+0300

2025-09-02T16:33+0300

экономика

рынок

торги

владимир чернов

фнб

ук альфа-капитал

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск рос на 3 копейки (+0,3%), до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,27 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,61 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,147 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,42 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник преимущественно растет по отношению к рублю, закрепляясь на уровне 11,25 рубля и сохраняя преобладающий в последние дни тренд на укрепление. "Банки и крупные инвесторы после передышки в понедельник продолжают последовательно двигаться в сторону покупок иностранной валюты. В целом, этому способствует как фундаментальная составляющая, так и глобальные предпосылки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения текущей цены отсечения в бюджетном правиле. В среду Минфин анонсирует объемы рыночных операций на сентябрь-начало октября в рамках ФНБ. Пока ведомство продает валюту. Ранее на этой неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, заявил журналистам, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти. По мнению Силаева, "рабочий" способ закрыть дефицит — это ослабить позиции рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ В текущих условиях курс юаня на Мосбирже пока может продолжить двигаться вблизи 11,2-11,3 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–82 рубля, 93–95 рублей и 11–11,5 рубля соответственно.

https://1prime.ru/20250902/rynok--861657499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, владимир чернов, фнб, ук альфа-капитал, минфин