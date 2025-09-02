https://1prime.ru/20250902/yuan-861661122.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник - 02.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет во вторник
Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T16:33+0300
2025-09-02T16:33+0300
2025-09-02T16:33+0300
экономика
рынок
торги
владимир чернов
фнб
ук альфа-капитал
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск рос на 3 копейки (+0,3%), до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,27 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,61 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,147 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,42 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже во вторник преимущественно растет по отношению к рублю, закрепляясь на уровне 11,25 рубля и сохраняя преобладающий в последние дни тренд на укрепление. "Банки и крупные инвесторы после передышки в понедельник продолжают последовательно двигаться в сторону покупок иностранной валюты. В целом, этому способствует как фундаментальная составляющая, так и глобальные предпосылки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения текущей цены отсечения в бюджетном правиле. В среду Минфин анонсирует объемы рыночных операций на сентябрь-начало октября в рамках ФНБ. Пока ведомство продает валюту. Ранее на этой неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, заявил журналистам, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти. По мнению Силаева, "рабочий" способ закрыть дефицит — это ослабить позиции рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ В текущих условиях курс юаня на Мосбирже пока может продолжить двигаться вблизи 11,2-11,3 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–82 рубля, 93–95 рублей и 11–11,5 рубля соответственно.
https://1prime.ru/20250902/rynok--861657499.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, владимир чернов, фнб, ук альфа-капитал, минфин
Экономика, Рынок, Торги, Владимир Чернов, ФНБ, УК Альфа-Капитал, Минфин
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник растет, закрепляясь на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.19 мск рос на 3 копейки (+0,3%), до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,27 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,61 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,159 против 7,147 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,42 рубля.
Юань на Мосбирже во вторник преимущественно растет по отношению к рублю, закрепляясь на уровне 11,25 рубля и сохраняя преобладающий в последние дни тренд на укрепление.
"Банки и крупные инвесторы после передышки в понедельник продолжают последовательно двигаться в сторону покупок иностранной валюты. В целом, этому способствует как фундаментальная составляющая, так и глобальные предпосылки", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Игроки рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что сокращение ликвидной части ФНБ и риски снижения цен нефти ставят вопрос о целесообразности сохранения текущей цены отсечения в бюджетном правиле. В среду Минфин анонсирует объемы рыночных операций на сентябрь-начало октября в рамках ФНБ. Пока ведомство продает валюту.
Ранее на этой неделе источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, заявил журналистам, что дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти. По мнению Силаева, "рабочий" способ закрыть дефицит — это ослабить позиции рубля.
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,28% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,23% на предыдущих торгах.
В текущих условиях курс юаня на Мосбирже пока может продолжить двигаться вблизи 11,2-11,3 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–82 рубля, 93–95 рублей и 11–11,5 рубля соответственно.
Российский рынок акций корректируется во вторник