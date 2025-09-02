https://1prime.ru/20250902/zabotkin-861657767.html
Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП
2025-09-02T15:44+0300
2025-09-02T15:44+0300
2025-09-02T15:44+0300
банк россии
финансы
банки
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850462559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_325bc6f55164444962b46db187f58c8b.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850462559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86370ca3bf4a2ca171ef899aed3ff56b.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
"Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.
