Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП

Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП - 02.09.2025

Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП

Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T15:44+0300

2025-09-02T15:44+0300

2025-09-02T15:44+0300

банк россии

финансы

банки

алексей заботкин

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.

