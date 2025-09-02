Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП - 02.09.2025
Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.
финансы, банки, алексей заботкин
Банк России, Финансы, Банки, Алексей Заботкин
15:44 02.09.2025
 
Зампред ЦБ предупредил о последствиях раннего смягчения ДКП

Заботкин: избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ увеличит расходы

© Пресс-служба ЦБ РФ
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Избыточное и преждевременное снижение ставки ЦБ РФ не сэкономит средства для бюджета, а увеличит расходы в будущем, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
"Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджета, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета в будущем", - сказал он, подчеркнув, что при преждевременном и избыточном снижении неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции и, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы.
Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин
3 июля, 11:49
 
