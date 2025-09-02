Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин - 02.09.2025
Здание ЦБ РФ
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин
2025-09-02T15:49+0300
2025-09-02T15:49+0300
банк россии
алексей заботкин
инфляция
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Совет директоров в своих решениях склонен склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит этот процесс. Почему? Чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными", - сказал он.
алексей заботкин, инфляция
Банк России, Алексей Заботкин, инфляция
15:49 02.09.2025
 
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин

Заботкин: ЦБ проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции

© Пресс-служба Банка России
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.
"Совет директоров в своих решениях склонен склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит этот процесс. Почему? Чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными", - сказал он.
Банк России
ЦБ оценит целесообразность снижения таргета по инфляции
15:01
 
Банк России, Алексей Заботкин, инфляция
 
 
