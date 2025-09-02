https://1prime.ru/20250902/zabotkin-861658522.html

ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин

ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин - 02.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин

Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T15:49+0300

2025-09-02T15:49+0300

2025-09-02T15:49+0300

банк россии

алексей заботкин

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Совет директоров в своих решениях склонен склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит этот процесс. Почему? Чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными", - сказал он.

https://1prime.ru/20250902/tsb-861654444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей заботкин, инфляция