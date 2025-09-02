Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков объяснил особенности отношений Запада и Глобального Юга - 02.09.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил особенности отношений Запада и Глобального Юга
Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом в силу своей колониальной сущности, этим во многом определяется успех БРИКС и ШОС как незападных... | 02.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом в силу своей колониальной сущности, этим во многом определяется успех БРИКС и ШОС как незападных организаций, работающих на изменение существующей несправедливой мировой системы, считает сенатор Алексей Пушков. Президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил опасение, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом. "(Президент Финляндии Александр) Стубб то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает: Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом - не способен в силу своей сущности, остающейся гегемонистской и колониальной. Этим во многом определяется успех БРИКС и ШОС как незападных организаций, работающих на изменение нынешней несправедливой мировой системы", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Говоря о заявлении президента Финляндии, сенатор выразил мнение, что Стубб неправ в том, что считает, будто Глобальный Запад вообще способен "проводить достойную политику" и наладить новые отношения с Глобальным Югом. "Дело в том, что такому взаимодействию противится вся западноцентричная модель мира, которая воплощена в Большой семерке и которую Запад отчаянно стремится удержать. Именно с этой целью были осуществлены коллективные агрессии против Ирака и Ливии. Во имя этого США 20 лет вели открытую войну в Афганистане и необъявленную войну против Сирии", - добавил он. По словам законодателя, дипломаты США и Евросоюза отдают себе отчет, насколько их позиция в отношении Израиля и спокойное отношение к трагическим последствиям его политики в Газе вредны для отношений Запада с Глобальным Югом, но ничего не могут поделать: "Запад не может, не будет и не станет менять свою политику в адрес Израиля и в целом на Ближнем Востоке. И уж совсем вызывающе прозвучали угрозы США ввести огромные санкции против тех стран, которые закупают нефти у России и не намерены от этого отказываться. Эти угрозы и уже принятые меры только подтвердили неизбывно колониальный характер западной политики. И примеров этому несть числа", - написал Пушков.
21:49 02.09.2025
 
Пушков объяснил особенности отношений Запада и Глобального Юга

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом в силу своей колониальной сущности, этим во многом определяется успех БРИКС и ШОС как незападных организаций, работающих на изменение существующей несправедливой мировой системы, считает сенатор Алексей Пушков.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил опасение, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если не выстроит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом.
"(Президент Финляндии Александр) Стубб то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает: Запад не способен перестроить отношения с Глобальным Югом - не способен в силу своей сущности, остающейся гегемонистской и колониальной. Этим во многом определяется успех БРИКС и ШОС как незападных организаций, работающих на изменение нынешней несправедливой мировой системы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Говоря о заявлении президента Финляндии, сенатор выразил мнение, что Стубб неправ в том, что считает, будто Глобальный Запад вообще способен "проводить достойную политику" и наладить новые отношения с Глобальным Югом.
"Дело в том, что такому взаимодействию противится вся западноцентричная модель мира, которая воплощена в Большой семерке и которую Запад отчаянно стремится удержать. Именно с этой целью были осуществлены коллективные агрессии против Ирака и Ливии. Во имя этого США 20 лет вели открытую войну в Афганистане и необъявленную войну против Сирии", - добавил он.
По словам законодателя, дипломаты США и Евросоюза отдают себе отчет, насколько их позиция в отношении Израиля и спокойное отношение к трагическим последствиям его политики в Газе вредны для отношений Запада с Глобальным Югом, но ничего не могут поделать:
"Запад не может, не будет и не станет менять свою политику в адрес Израиля и в целом на Ближнем Востоке. И уж совсем вызывающе прозвучали угрозы США ввести огромные санкции против тех стран, которые закупают нефти у России и не намерены от этого отказываться. Эти угрозы и уже принятые меры только подтвердили неизбывно колониальный характер западной политики. И примеров этому несть числа", - написал Пушков.
ПолитикаАлексей ПушковЗАПАДГлобальный Юготношениямнение
 
 
