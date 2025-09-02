https://1prime.ru/20250902/zerno-861664124.html
Россия с начала года поставила в Китай 2,9 млн тонн зерна, сообщил РСХН
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские поставки зерна в Китай с начала 2025 года превысили показатель за тот же период прошлого года и достигли 2,9 миллиона тонн, значительный объем экспорта приходится на соевые бобы, рапс, семена льна, ячмень, сообщил Россельхознадзор. "Поставки российской зерновой продукции в Китай по итогам 2024 года превысили 4,7 миллиона тонн. С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 миллиона тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года... В настоящее время КНР уверенно входит в топ-5 основных стран-импортеров российского зерна. Значительный объем экспорта приходится на соевые бобы, рапс, семена льна, ячмень", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что в настоящее время перечень разрешенной к отгрузкам в Китай зерновой продукции включает 22 наименования сельхозкультур. При этом ведется совместная работа по допуску со всей территории России озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочных продуктов. Также в Россельхознадзоре рассказали, что с начала года Россия отправила в Китай 87,9 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы, 24,9 тысячи тонн свинины, 21,9 тысячи тонн свиных субпродуктов, 13,3 тысячи тонн говядины, 3,1 тысячи тонн субпродуктов КРС, 4,9 тысячи тонн молочной продукции, 494,1 тысячи тонн рыбных товаров и 596,4 тысячи тонн кормов и кормовых добавок. Россия же каждый год ввозит из КНР около 633 тысяч тонн плодоовощной продукции. На сегодняшний день ввоз китайских овощей и плодов увеличился на 46%, достигнув 671,5 тысячи тонн. Увеличились поставки картофеля, репчатого лука, белокочанной капусты, яблок и огурцов. Также там напомнили, что в рамках официального визита президента России в Китай 2 сентября Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы, расширяющие двустороннее торговое сотрудничество. Ключевым достижением стало открытие экспортного направления сушеных пантов оленя для медицинских целей, экспортируемого из России в КНР. Это послужит стимулом для развития российской оленеводческой отрасли. Кроме того, согласованы условия поставок живых северных оленей из России в Китай.
