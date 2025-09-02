Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/zoloto-861625694.html
Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум - 02.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото растет во вторник утром, показатель вновь обновил исторический максимум, следует из данных торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:26+0300
2025-09-02T08:26+0300
экономика
торги
рынок
сша
comex
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник утром, показатель вновь обновил исторический максимум, следует из данных торгов. По состоянию на 8.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 20,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 566 долларов за тройскую унцию. В районе 4.45 мск показатель поднимался до 3 578,2 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.18 мск дорожал на 2,49% - до 41,737 доллара за унцию. Поддержку котировкам золота продолжают оказывать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. "Наш базовый сценарий предполагает, что золото продолжит достигать новых максимумов в ближайшие кварталы. Снижение процентных ставок, слабые экономические данные, сохраняющаяся повышенная макроэкономическая неопределенность и геополитические риски усиливают роль золота как инструмента диверсификации портфеля", - цитирует агентство Блумберг стратега UBS Group AG Джони Тевеса (Joni Teves).
https://1prime.ru/20250901/zoloto-861606870.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, сша, comex, ubs
Экономика, Торги, Рынок, США, Comex, UBS
08:26 02.09.2025
 
Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические максимумы

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник утром, показатель вновь обновил исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 20,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 566 долларов за тройскую унцию. В районе 4.45 мск показатель поднимался до 3 578,2 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.18 мск дорожал на 2,49% - до 41,737 доллара за унцию.
Поддержку котировкам золота продолжают оказывать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%.
"Наш базовый сценарий предполагает, что золото продолжит достигать новых максимумов в ближайшие кварталы. Снижение процентных ставок, слабые экономические данные, сохраняющаяся повышенная макроэкономическая неопределенность и геополитические риски усиливают роль золота как инструмента диверсификации портфеля", - цитирует агентство Блумберг стратега UBS Group AG Джони Тевеса (Joni Teves).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Золото дорожает в понедельник вечером
Вчера, 17:42
 
ЭкономикаТоргиРынокСШАComexUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала