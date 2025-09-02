Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум

https://1prime.ru/20250902/zoloto-861625694.html
2025-09-02T08:26+0300
экономика
торги
рынок
сша
comex
ubs
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник утром, показатель вновь обновил исторический максимум, следует из данных торгов. По состоянию на 8.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 20,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,57%, до 3 566 долларов за тройскую унцию. В районе 4.45 мск показатель поднимался до 3 578,2 доллара за тройскую унцию, что стало новым рекордом. Сентябрьский фьючерс на серебро на 8.18 мск дорожал на 2,49% - до 41,737 доллара за унцию. Поддержку котировкам золота продолжают оказывать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. "Наш базовый сценарий предполагает, что золото продолжит достигать новых максимумов в ближайшие кварталы. Снижение процентных ставок, слабые экономические данные, сохраняющаяся повышенная макроэкономическая неопределенность и геополитические риски усиливают роль золота как инструмента диверсификации портфеля", - цитирует агентство Блумберг стратега UBS Group AG Джони Тевеса (Joni Teves).
сша
