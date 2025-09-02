https://1prime.ru/20250902/zoloto-861639206.html

Рынок золота на Московской бирже в вырос в 2,5 раза

2025-09-02T12:14+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2025 года увеличился более чем в 2,5 раза (+151%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 164,187 тонны, по серебру - вырос на 15%, до 196,773 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе-августе 2025 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 1,431 триллиона рублей против 401,9 миллиарда рублей в январе-августе 2024 года. Объем торгов только в августе составил 291,9 миллиарда рублей, в том числе 33,473 тонны золотом и 14,061 тонны (1,85 миллиарда рублей) серебром. По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 861,8 миллиарда рублей против 469,8 миллиарда рублей в 2023 году и 122,8 миллиарда рублей в 2022 году. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

