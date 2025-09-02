https://1prime.ru/20250902/zoloto-861665669.html

Цены на золото идут вверх

Цены на золото идут вверх - 02.09.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вверх

02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник вечером увеличивается, продолжают поддерживать цену драгоценного металла ожидания по поводу скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 59,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, до 3 575,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,22% - до 41,628 доллара за унцию. Согласно данным биржи, ранее во вторник показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 3 579,8 доллара. Заседание Федрезерва запланировано на 16-17 сентября, по данным CME Group, порядка 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Снижение ставки традиционно сдерживает доллар и поддерживает золото. Трейдеры продолжают ожидать статистику по безработице США, которая будет опубликована в пятницу. Данные по рынку труда учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике.

