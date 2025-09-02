Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото идут вверх - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/zoloto-861665669.html
Цены на золото идут вверх
Цены на золото идут вверх - 02.09.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх
Биржевая цена на золото во вторник вечером увеличивается, продолжают поддерживать цену драгоценного металла ожидания по поводу скорого снижения ставки... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T18:08+0300
2025-09-02T18:08+0300
экономика
золото
торги
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник вечером увеличивается, продолжают поддерживать цену драгоценного металла ожидания по поводу скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 59,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, до 3 575,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,22% - до 41,628 доллара за унцию. Согласно данным биржи, ранее во вторник показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 3 579,8 доллара. Заседание Федрезерва запланировано на 16-17 сентября, по данным CME Group, порядка 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Снижение ставки традиционно сдерживает доллар и поддерживает золото. Трейдеры продолжают ожидать статистику по безработице США, которая будет опубликована в пятницу. Данные по рынку труда учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике.
https://1prime.ru/20250901/zoloto-861557561.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, торги, цены
Экономика, золото, Торги, цены
18:08 02.09.2025
 
Цены на золото идут вверх

Стоимость золота продолжает расти на ожиданиях снижения ставки ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник вечером увеличивается, продолжают поддерживать цену драгоценного металла ожидания по поводу скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 59,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, до 3 575,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,22% - до 41,628 доллара за унцию.
Согласно данным биржи, ранее во вторник показатель обновил исторический рекорд, который теперь составляет 3 579,8 доллара.
Заседание Федрезерва запланировано на 16-17 сентября, по данным CME Group, порядка 92% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Снижение ставки традиционно сдерживает доллар и поддерживает золото.
Трейдеры продолжают ожидать статистику по безработице США, которая будет опубликована в пятницу. Данные по рынку труда учитываются ФРС при принятии решений о монетарной политике.
Золото, слитки
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Вчера, 07:59
 
ЭкономиказолотоТоргицены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала