Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд

2025-09-02T22:48+0300

2025-09-02T22:48+0300

2025-09-02T22:57+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 82,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,36%, до 3 599 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро на 22.37 мск дорожал на 2,37%, до 41,69 доллара за унцию.

