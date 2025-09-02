https://1prime.ru/20250902/zoloto-861671533.html
Цена на золото обновила исторический рекорд
Цена на золото обновила исторический рекорд - 02.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото обновила исторический рекорд
Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:48+0300
2025-09-02T22:48+0300
2025-09-02T22:57+0300
экономика
золото
торги
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 82,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,36%, до 3 599 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро на 22.37 мск дорожал на 2,37%, до 41,69 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20250902/zoloto-861639206.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, торги, рекорд
Экономика, золото, Торги, рекорд
Цена на золото обновила исторический рекорд
Данные торгов: цена на золото обновила исторический максимум, превысив $3 600
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 82,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,36%, до 3 599 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 22.37 мск дорожал на 2,37%, до 41,69 доллара за унцию.
Рынок золота на Московской бирже в вырос в 2,5 раза