Цена на золото обновила исторический рекорд - 02.09.2025
Цена на золото обновила исторический рекорд
Цена на золото обновила исторический рекорд - 02.09.2025, ПРАЙМ
Цена на золото обновила исторический рекорд
Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:48+0300
2025-09-02T22:57+0300
экономика
золото
торги
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 22.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 82,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,36%, до 3 599 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро на 22.37 мск дорожал на 2,37%, до 41,69 доллара за унцию.
https://1prime.ru/20250902/zoloto-861639206.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
золото, торги, рекорд
Экономика, золото, Торги, рекорд
22:48 02.09.2025 (обновлено: 22:57 02.09.2025)
 
Цена на золото обновила исторический рекорд

Данные торгов: цена на золото обновила исторический максимум, превысив $3 600

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет более чем на 2% в пятницу, показатель впервые в истории поднялся выше 3 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 82,92 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,36%, до 3 599 долларов за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории превысил отметку в 3 600 долларов за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 22.37 мск дорожал на 2,37%, до 41,69 доллара за унцию.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Рынок золота на Московской бирже в вырос в 2,5 раза
12:14
 
Экономика золото Торги рекорд
 
 
Заголовок открываемого материала