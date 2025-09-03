Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорты с особым вниманием относятся к пассажирам с детьми - 03.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорты с особым вниманием относятся к пассажирам с детьми
Аэропорты с особым вниманием относятся к пассажирам с детьми
бизнес
россия
аэропорт пулково
росавиация
аэропорт внуково
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и "Пулково" с особым вниманием относятся к пассажирам с детьми во время задержек рейсов, следует из письма Росавиации в ответ на обращение депутата Госдумы Игоря Антропенко, с которым ознакомилось РИА Новости. Ведомство направило запрос в аэропорты Московского авиационного узла и "Пулково" для удовлетворения обращения Антропенко об организации размещения семей с детьми в залах повышенной комфортности в случаях длительных задержек авиарейсов. "По информации, представленной аэропортами, особое внимание уделяется контролю качества обслуживания пассажиров с детьми для обеспечения комфортных условий пребывания на территории аэровокзальных комплексов как при работе аэропортов в штатном режиме, так и при сбойных ситуациях, вызванных ограничением осуществления воздушных перевозок", - сообщила Росавиация. В ответ на запрос Росавиации в "Пулково" уточнили, что готовы предоставлять места в залах повышенной комфортности в период вынужденного ожидания для пассажиров с детьми в случае наличия неполной загрузки. Управляющий директор "Домодедово" Сергей Махнев подчеркнул в письме, что жалоб и претензий касательно обслуживания пассажиров с детьми в адрес аэропорта не поступало. "Услуги бизнес-залов доступны пассажирам любого класса обслуживания. Режим работы бизнес-залов круглосуточно и без выходных. В случае задержки/отмены вылета рейса пребывание пассажиров с детьми в бизнес-залах никак не ограничивается", - рассказал Махнев. "В ответ на Ваше обращение... сообщаю, что согласно п. 99 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 г. Nº 82 в международном аэропорту Внуково в круглосуточном режиме функционируют комната матери и ребенка и детский зал ожидания для кратковременного пребывания детей до 7 лет, а также игровые зоны для несовершеннолетних детей в каждой пассажирской зоне терминала", - рассказал первый заместитель генерального директора "Внуково" Станислав Рязанов. Доступ в залы повышенной комфортности аэропорта осуществляется только на платной основе, потому что они принадлежат частной компании. Доступ туда бесплатно могут предоставить только авиакомпании, обслуживающие агенты или уполномоченные организации. "Пассажиры приоритетных классов авиакомпаний и/или участники программ лояльности имеют возможность бесплатно посетить бизнес-залы и премиальные лаунжи... Для иных пассажиров данная услуга может быть предоставлена на возмездной основе", - сообщили в "Шереметьево". При этом там подчеркнули, что пассажирам, путешествующим с детьми, в международном аэропорту, уделяется особое внимание. В "Жуковском", как и во всех вышеперечисленных аэропортах, тоже работают комнаты матери и ребенка. Такие услуги направлены на обеспечение комфортных условий пребывания пассажиров с детьми на территории аэропорта и "недопущения возникновения жалоб пассажиров как при работе аэропорта в штатном режиме, так и при сбойных ситуациях, вызванных ограничением осуществления воздушных перевозок", уточнили там.
бизнес, россия, аэропорт пулково, росавиация, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Пулково, Росавиация, аэропорт Внуково
02:38 03.09.2025
 
