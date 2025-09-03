Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на алмазы снизились в августе - 03.09.2025
Цены на алмазы снизились в августе
Цены на алмазы снизились в августе
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Цены на алмазы снизились в августе из-за сокращения спроса на товары из Индии, чему способствовало введение импортных пошлин США в отношении этой страны, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "В августе цены на алмазы снизились во многих категориях, поскольку пошлины США повлияли на спрос на индийские товары… Глубокая неопределенность ухудшила настроения (на рынке - ред.)", - говорится в сообщении. Индекс цен на алмазы весом 0,3 карата в августе опустился на 3,8%, весом 0,5 карата - на 3,9%, в 1 карат - на 1,1%. При этом индекс цен на крупные алмазы - весом 3 карата – вырос на 0,4%, отмечает издание. С начала текущего года индекс цен на алмазы весом 0,3 карата поднялся на 4,1%, весом 0,5 карата - опустился на 8,8%, в то время как индекс цен на алмазы в 1 карат снизился на 2,7%, на 3-каратные камни - на 1%. В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Цены на алмазы снизились в августе

Rapaport: цены на алмазы снизились в августе из-за пошлин США на товары из Индии

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Цены на алмазы снизились в августе из-за сокращения спроса на товары из Индии, чему способствовало введение импортных пошлин США в отношении этой страны, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI).
"В августе цены на алмазы снизились во многих категориях, поскольку пошлины США повлияли на спрос на индийские товары… Глубокая неопределенность ухудшила настроения (на рынке - ред.)", - говорится в сообщении.
Индекс цен на алмазы весом 0,3 карата в августе опустился на 3,8%, весом 0,5 карата - на 3,9%, в 1 карат - на 1,1%. При этом индекс цен на крупные алмазы - весом 3 карата – вырос на 0,4%, отмечает издание.
С начала текущего года индекс цен на алмазы весом 0,3 карата поднялся на 4,1%, весом 0,5 карата - опустился на 8,8%, в то время как индекс цен на алмазы в 1 карат снизился на 2,7%, на 3-каратные камни - на 1%.
В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Эксперты рассказали, что сдержит рост цен на алмазы
12 августа, 08:33
 
