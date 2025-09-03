https://1prime.ru/20250903/analitik-861681890.html
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото вырастет до 3740 долларов в конце 2025 года на фоне политики Федеральной резервной системы США, покупки драгметалла центробанками и геополитических рисков, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Прогноз БКС до конца года составляет 3740 долларов. Основные драйверы роста: политика ФРС по снижению ставок, покупки золота центробанками, геополитические риски - эскалация локальных конфликтов, торговые войны", - рассказал аналитик РИА Новости.
По словам Смирнова, близким по смыслу драйвером служит внутренняя нестабильность в США, а именно - давление президента на ФРС, отмена пошлин через суды. Кроме того, оказывает влияние слабость доллара, возникшая вследствие мягкой политики ФРС и противоречий в действиях администрации США.
С начала года стоимость драгметалла уже выросла более, чем на треть - с 2641 доллара в декабре 2024 года.
