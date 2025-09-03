Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов - 03.09.2025
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов
Мировая цена на золото вырастет до 3740 долларов в конце 2025 года на фоне политики Федеральной резервной системы США, покупки драгметалла центробанками и... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T06:16+0300
2025-09-03T06:16+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото вырастет до 3740 долларов в конце 2025 года на фоне политики Федеральной резервной системы США, покупки драгметалла центробанками и геополитических рисков, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Прогноз БКС до конца года составляет 3740 долларов. Основные драйверы роста: политика ФРС по снижению ставок, покупки золота центробанками, геополитические риски - эскалация локальных конфликтов, торговые войны", - рассказал аналитик РИА Новости. По словам Смирнова, близким по смыслу драйвером служит внутренняя нестабильность в США, а именно - давление президента на ФРС, отмена пошлин через суды. Кроме того, оказывает влияние слабость доллара, возникшая вследствие мягкой политики ФРС и противоречий в действиях администрации США. С начала года стоимость драгметалла уже выросла более, чем на треть - с 2641 доллара в декабре 2024 года.
сша
финансы, мировая экономика, сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США
06:16 03.09.2025
 
Аналитик рассказал, когда цена на золото вырастет до 3740 долларов

Эксперт Смирнов: цена на золото вырастет до 3740 долларов из-за политики ФРС США

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировая цена на золото вырастет до 3740 долларов в конце 2025 года на фоне политики Федеральной резервной системы США, покупки драгметалла центробанками и геополитических рисков, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Прогноз БКС до конца года составляет 3740 долларов. Основные драйверы роста: политика ФРС по снижению ставок, покупки золота центробанками, геополитические риски - эскалация локальных конфликтов, торговые войны", - рассказал аналитик РИА Новости.
По словам Смирнова, близким по смыслу драйвером служит внутренняя нестабильность в США, а именно - давление президента на ФРС, отмена пошлин через суды. Кроме того, оказывает влияние слабость доллара, возникшая вследствие мягкой политики ФРС и противоречий в действиях администрации США.
С начала года стоимость драгметалла уже выросла более, чем на треть - с 2641 доллара в декабре 2024 года.
 
