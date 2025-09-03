https://1prime.ru/20250903/ates--861689047.html
Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, считает эксперт
2025-09-03T09:33+0300
экономика
технологии
россия
рф
владивосток
атэс
мсп
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, в трансляции своих технологий на российский рынок и возможности использования технологий РФ, считает гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", член СПЧ Элина Сидоренко. "Бизнес сегодня заинтересован работать с Россией, он заинтересован в трансляции своих технологий на российский рынок и в возможности перехода части российских технологий. Эта та протянутая рука, которую мы сегодня видим от стран АТЭС", - сказала Сидоренко на сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС" в рамках ВЭФ-2025. Она отметила, что российский опыт интересен странам АТЭС в сферах цифрового дизайна, компьютерных игр, креативных индустрий, а также в области агротехнологий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
