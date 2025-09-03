https://1prime.ru/20250903/ates--861689047.html

Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, считает эксперт

Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, считает эксперт - 03.09.2025, ПРАЙМ

Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, считает эксперт

Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, в трансляции своих технологий на российский рынок и возможности использования технологий РФ, считает... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:33+0300

2025-09-03T09:33+0300

2025-09-03T09:33+0300

экономика

технологии

россия

рф

владивосток

атэс

мсп

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Бизнес стран АТЭС заинтересован в работе с Россией, в трансляции своих технологий на российский рынок и возможности использования технологий РФ, считает гендиректор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", член СПЧ Элина Сидоренко. "Бизнес сегодня заинтересован работать с Россией, он заинтересован в трансляции своих технологий на российский рынок и в возможности перехода части российских технологий. Эта та протянутая рука, которую мы сегодня видим от стран АТЭС", - сказала Сидоренко на сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС" в рамках ВЭФ-2025. Она отметила, что российский опыт интересен странам АТЭС в сферах цифрового дизайна, компьютерных игр, креативных индустрий, а также в области агротехнологий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250621/ates-858757375.html

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владивосток, атэс, мсп