https://1prime.ru/20250903/avto-861720123.html
В "ВТБ Авто" узнали, сколько россиян хотели бы иметь в машине ИИ-ассистента
В "ВТБ Авто" узнали, сколько россиян хотели бы иметь в машине ИИ-ассистента - 03.09.2025, ПРАЙМ
В "ВТБ Авто" узнали, сколько россиян хотели бы иметь в машине ИИ-ассистента
Около 70% россиян хотели бы в своем автомобиле искусственный интеллект в качестве голосового ассистента, который бы мог включать музыку, открывать двери,... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T16:09+0300
2025-09-03T16:09+0300
2025-09-03T16:09+0300
технологии
бизнес
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Около 70% россиян хотели бы в своем автомобиле искусственный интеллект в качестве голосового ассистента, который бы мог включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и другое, отметил гендиректор онлайн-сервиса "ВТБ Авто" Сергей Медынский в выпущенном в рамках ВЭФ исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше. "Одна из самых трендовых технологий последних лет – искусственный интеллект – тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое", – отметил Медынский. Он добавил, что, согласно исследованию компании, 76% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в машины является логичным продолжением развития автомобильной отрасли. Среди наиболее востребованных ИИ-технологий респонденты сформировали свой топ-3: ИИ-навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок с функцией формирования оптимального маршрута (52%), голосовой помощник с возможностью управления автомобилем посредством запросов голосовых команд (46%) и ИИ-сервис с диагностикой и моделью прогнозирования ремонтов автомобиля (49%). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/elektromobili-861694209.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, владивосток
Технологии, Бизнес, Владивосток
В "ВТБ Авто" узнали, сколько россиян хотели бы иметь в машине ИИ-ассистента
"ВТБ Авто": около 70% россиян хотели бы видеть в машине ИИ-ассистента
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Около 70% россиян хотели бы в своем автомобиле искусственный интеллект в качестве голосового ассистента, который бы мог включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и другое, отметил гендиректор онлайн-сервиса "ВТБ Авто" Сергей Медынский в выпущенном в рамках ВЭФ исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.
"Одна из самых трендовых технологий последних лет – искусственный интеллект – тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое", – отметил Медынский.
Он добавил, что, согласно исследованию компании, 76% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в машины является логичным продолжением развития автомобильной отрасли. Среди наиболее востребованных ИИ-технологий респонденты сформировали свой топ-3: ИИ-навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок с функцией формирования оптимального маршрута (52%), голосовой помощник с возможностью управления автомобилем посредством запросов голосовых команд (46%) и ИИ-сервис с диагностикой и моделью прогнозирования ремонтов автомобиля (49%).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Опрос показал, сколько россиян предпочли бы ездить на электромобилях