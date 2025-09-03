https://1prime.ru/20250903/avto-861720123.html

В "ВТБ Авто" узнали, сколько россиян хотели бы иметь в машине ИИ-ассистента

2025-09-03T16:09+0300

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Около 70% россиян хотели бы в своем автомобиле искусственный интеллект в качестве голосового ассистента, который бы мог включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и другое, отметил гендиректор онлайн-сервиса "ВТБ Авто" Сергей Медынский в выпущенном в рамках ВЭФ исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Исследование было проведено 22-28 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше. "Одна из самых трендовых технологий последних лет – искусственный интеллект – тоже не обошла автолюбителей. Мы выяснили, что 67% из них хотели бы видеть в своих автомобилях ИИ в качестве голосового ассистента, который бы имел возможность включать музыку, открывать двери, опускать окна, проводить диагностику и многое другое", – отметил Медынский. Он добавил, что, согласно исследованию компании, 76% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в машины является логичным продолжением развития автомобильной отрасли. Среди наиболее востребованных ИИ-технологий респонденты сформировали свой топ-3: ИИ-навигатор с возможностью прогнозирования заторов и пробок с функцией формирования оптимального маршрута (52%), голосовой помощник с возможностью управления автомобилем посредством запросов голосовых команд (46%) и ИИ-сервис с диагностикой и моделью прогнозирования ремонтов автомобиля (49%). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

