Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка"

2025-09-03

2025-09-03T09:08+0300

2025-09-03T09:57+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", сообщает регулятор.Там сообщили, что в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации ЦБ РФ было принято решение прекратить участие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Таврического банка"."В сложившихся обстоятельствах у Банка России на основании пунктов 1 и 2 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (рег. № 2304, г. Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ."Таврический Банк (АО) является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", - сообщает ЦБ РФ.Приказом Банка России от 3 сентября в "Таврический банк" назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, также указывает регулятор."По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены", - подытожили в ЦБ.

