Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/bank--861686626.html
Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка"
Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", сообщает регулятор. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:08+0300
2025-09-03T09:57+0300
экономика
банки
финансы
россия
санкт-петербург
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", сообщает регулятор.Там сообщили, что в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации ЦБ РФ было принято решение прекратить участие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Таврического банка"."В сложившихся обстоятельствах у Банка России на основании пунктов 1 и 2 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (рег. № 2304, г. Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ."Таврический Банк (АО) является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", - сообщает ЦБ РФ.Приказом Банка России от 3 сентября в "Таврический банк" назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, также указывает регулятор."По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены", - подытожили в ЦБ.
https://1prime.ru/20250902/mastercard-861667793.html
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, санкт-петербург, рф, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Банк России
09:08 03.09.2025 (обновлено: 09:57 03.09.2025)
 
Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка"

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", сообщает регулятор.
Там сообщили, что в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации ЦБ РФ было принято решение прекратить участие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства "Таврического банка".
"В сложившихся обстоятельствах у Банка России на основании пунктов 1 и 2 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк (АО) (рег. № 2304, г. Санкт-Петербург) лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ.
"Таврический Банк (АО) является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)", - сообщает ЦБ РФ.
Приказом Банка России от 3 сентября в "Таврический банк" назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, также указывает регулятор.
"По предварительной оценке Банка России, за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены", - подытожили в ЦБ.
Mastercard
Арбитраж поддержал взыскание с Mastercard долга перед российским банком
Вчера, 19:25
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала