https://1prime.ru/20250903/bank-861686286.html
В Росэксимбанке назвали ключевой фактор развития цифровых финтехнологий
В Росэксимбанке назвали ключевой фактор развития цифровых финтехнологий - 03.09.2025, ПРАЙМ
В Росэксимбанке назвали ключевой фактор развития цифровых финтехнологий
Ключевым фактором в успешном развитии цифровых финансовых технологий является обеспечение безопасной интеграции токенизированных инструментов в традиционную... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:57+0300
2025-09-03T08:57+0300
2025-09-03T08:57+0300
экономика
финансы
россия
рф
владивосток
центральные банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_0:48:3077:1779_1920x0_80_0_0_bc95011475b722b05474d5dc7314a5d4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевым фактором в успешном развитии цифровых финансовых технологий является обеспечение безопасной интеграции токенизированных инструментов в традиционную финансовую систему, важна и регуляторная ясность ЦБ РФ, сообщил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский. Он подчеркнул, что, несмотря на осторожность российских участников ввиду отсутствия четкой нормативной базы, за рубежом такие расчеты уже становятся обыденностью, особенно в странах, где ранее отсутствовали развитые финансовые инфраструктуры. Засельский отметил, что Росэксимбанк активно поддерживает инициативы Банка России в этой сфере и участвует в экспериментальных проектах. "Токены, по сути, удостоверяют фундаментальные понятия, такие как долг или право собственности, но их цифровая форма дает беспрецедентные удобство, скорость и эффективность в международных расчетах. Для наших клиентов крайне важна регуляторная ясность, которую привносит Центральный банк", - подчеркнул председатель правления кредитной организации. Он также указал на большой потенциал использования цифровых валют для трансграничных платежей, опираясь на первые успешные результаты запуска цифрового рубля на внутреннем контуре, и выразил надежду на успешную работу интероперабельности платформ цифровых валют центральных банков, например, в странах БРИКС. "Росэксимбанк готов к внедрению этих технологий, включая переход на цифровой рубль", - добавил Засельский. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250903/minfin-861683545.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5d9164f6cc5b10279ef86c31e55af2f8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, владивосток, центральные банки, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Владивосток, центральные банки, Банк России
В Росэксимбанке назвали ключевой фактор развития цифровых финтехнологий
Глава Росэксимбанка Засельский заявил о важности регуляторной ясности ЦБ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевым фактором в успешном развитии цифровых финансовых технологий является обеспечение безопасной интеграции токенизированных инструментов в традиционную финансовую систему, важна и регуляторная ясность ЦБ РФ, сообщил на полях Восточного экономического форума-2025 председатель правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский.
Он подчеркнул, что, несмотря на осторожность российских участников ввиду отсутствия четкой нормативной базы, за рубежом такие расчеты уже становятся обыденностью, особенно в странах, где ранее отсутствовали развитые финансовые инфраструктуры.
Засельский отметил, что Росэксимбанк активно поддерживает инициативы Банка России в этой сфере и участвует в экспериментальных проектах.
"Токены, по сути, удостоверяют фундаментальные понятия, такие как долг или право собственности, но их цифровая форма дает беспрецедентные удобство, скорость и эффективность в международных расчетах. Для наших клиентов крайне важна регуляторная ясность, которую привносит Центральный банк", - подчеркнул председатель правления кредитной организации.
Он также указал на большой потенциал использования цифровых валют для трансграничных платежей, опираясь на первые успешные результаты запуска цифрового рубля на внутреннем контуре, и выразил надежду на успешную работу интероперабельности платформ цифровых валют центральных банков, например, в странах БРИКС.
"Росэксимбанк готов к внедрению этих технологий, включая переход на цифровой рубль", - добавил Засельский.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минфин назвал виды активов, которые могут быть токенизированы