В АСВ сообщили о выплатах клиентам "Таврического банка"
В АСВ сообщили о выплатах клиентам "Таврического банка" - 03.09.2025, ПРАЙМ
В АСВ сообщили о выплатах клиентам "Таврического банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T09:20+0300
2025-09-03T09:20+0300
2025-09-03T09:20+0300
экономика
финансы
банки
бизнес
рф
агентство по страхованию вкладов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей, сообщает агентство. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации. "Агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. "По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей", - также сообщается там.
рф
АСВ начнет выплаты клиентам Таврического банка не позднее 17 сентября
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей, сообщает агентство.
Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации.
"Агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
"По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей", - также сообщается там.
