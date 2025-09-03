"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах

https://1prime.ru/20250903/bank-861689208.html
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации. ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)". "Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка. В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
