"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах - 03.09.2025
"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах
2025-09-03T09:40+0300
2025-09-03T09:40+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
агентство по страхованию вкладов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации. ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)". "Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка. В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
09:40 03.09.2025
 
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации.
ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)".
"Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка.
В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
