https://1prime.ru/20250903/bank-861689208.html

"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах

"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах - 03.09.2025, ПРАЙМ

"Таврический банк" ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах

"Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах,... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T09:40+0300

2025-09-03T09:40+0300

2025-09-03T09:40+0300

экономика

банки

финансы

россия

рф

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации. ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)". "Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка. В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250903/bank-861687819.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, агентство по страхованию вкладов