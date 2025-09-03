https://1prime.ru/20250903/bank-861690645.html

Банк России отозвал лицензию у "Таврического банка"

2025-09-03T09:58+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Банк России отозвал вторую лицензию с начала текущего года - у "Таврического банка", тогда как за 2024 год всего регулятором было отозвано 6 лицензий на осуществление банковских операций, выяснило РИА Новости. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе Российской Федерации. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года, страховые выплаты предварительно оцениваются в 56,5 миллиарда рублей, отметили в агентстве. В апреле Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В предыдущем, 2024 году Банком России было отозвано шесть лицензий на осуществление банковских операций: у "Киви банка", у банка "Гефест", у банка "Стрела", у Автоградбанка, у банка БКФ и у банка "Гарант-Инвест".

