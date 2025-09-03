Бензин Аи-95 на Петербургской бирже дорожает шестой день подряд

https://1prime.ru/20250903/benzin-861713519.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд, в среду она превысила 82 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1% - до 82 382 рублей за тонну. Цена на марку Аи-92 выросла на 0,75% - до 70 645 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Стоимость обеих марок постепенно приближается к историческим рекордам, установленным в августе. Бензин Аи-92 максимально дорожал до 72 663 рублей за тонну, Аи-95 - до 82 253 рублей. Цена дизельного топлива к закрытию сессии среды увеличилась на 1,51% - до 62 410 рублей за тонну. Авиакеросин вырос в цене на 1,11% - до 71 636 рублей за тонну. Стоимость мазута увеличилась на 3,96% - до 23 420 рублей за тонну. При этом сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,96% - до 20 128 рублей за тонну. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Однако в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Также Федеральная антимонопольная служба должна проанализировать высокую разницу цен на независимых автозаправках на Дальнем Востоке относительно станций "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

