Биржи АТР преимущественно снижаются на статистике из Японии и Австралии
2025-09-03T07:57+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, несмотря на сильную статистику по Японии и Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,96% - до 3 820,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2 392,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 25 358 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,19% - до 3 178,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,6% - до 8 757,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,84%, до 41 964 пунктов.
Как сообщила S&P Global, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Японии, согласно окончательным данным, вырос до 52 пунктов с 51,6 пункта месяцем ранее, что оказалось чуть выше предварительной оценки. PMI в сфере услуг страны снизился до 53,1 пункта с 53,6 пункта в июле, но также оказался лучше ожиданий.
Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Австралии, как показала окончательная оценка, поднялся в прошедшем месяце до 55,5 пункта с 53,8 пункта в июле. PMI в сфере услуг страны вырос до максимума с апреля 2022 года – до 55,8 пункта с 54,1 пункта в июле.
Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
