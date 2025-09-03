Российскому бизнесу на ВЭФ предложили стратегию по выходу на рынки Азии

https://1prime.ru/20250903/biznes-861698859.html
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российским компаниям, которые хотят выйти на зарубежные рынки, в частности азиатские, стоит перед этим разрабатывать именно долгосрочную стратегию, также преимуществом будет заход в разные страны Азии через Китай, заявил на ВЭФ основатель, председатель совета директоров российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа" Сунь Тяншу. "Учитывая мой опыт работы между Россией и Китаем, я хотел дать такой совет, именно мое мнение. Прежде чем выйти на зарубежный рынок, сначала надо разработать обязательно долгосрочную стратегию", - сказал Тяншу в ходе сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС". Он обратил внимание, что времена, когда можно просто зайти на новый рынок и заработать там деньги, прошли. По мнению Тяншу, стратегия должна быть именно двухшаговой. "Первый шаг, я считаю, - это именно китайский рынок, надо сначала завоевать китайский рынок, там базироваться, себе составить плацдарм. А с этого плацдарма уже дальше выйти в Японию, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд", - добавил он. В таком случае выходить на другие рынки Азии будет проще, поможет уже будет набранный опыт, а также удобство с точки зрения логистики, заключил Тяншу. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
