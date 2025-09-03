https://1prime.ru/20250903/britanija-861676369.html

В Британии запретят продажу энергетических напитков детям младше 16 лет

2025-09-03T02:17+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Великобритания запретит продажу энергетических напитков с высоким содержанием кофеина лицам младше 16 лет, сообщил минздрав королевства. "Предложение предусматривает запрет на продажу энергетических напитков с высоким содержанием кофеина, содержащих более 150 миллиграммов кофеина на литр, лицам младше 16 лет во всех розничных точках, включая интернет-магазины, магазины, рестораны, кафе и торговые автоматы", - говорится в заявлении на официальном портале британского правительства. Как отмечается, инициатива при этом не коснется безалкогольных напитков с низким содержанием кофеина, а также чая и кофе. Власти заявляют, что консультации по запрету продлятся 12 недель, за которые будут собраны необходимые для анализа вопроса данные. Утверждается, что мера может предотвратить ожирение у 40 тысяч британских детей и принести пользу здоровью общества "на десятки миллионов фунтов стерлингов". Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал схожий закон о штрафах за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Закон дополняет КоАП РФ новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

