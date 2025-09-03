Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: канадский военный контингент в Латвии столкнулся с дефицитом запчастей
СМИ: канадский военный контингент в Латвии столкнулся с дефицитом запчастей
вооружения
латвия
москва
канада
нато
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нехватка запчастей и перебои в цепочках поставок парализуют службу техники канадского военного контингента, размещенного в Латвии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на недавний внутренний брифинг. "Канадская боевая группа, ядро бригады НАТО в Латвии, страдает от критической - а в некоторых случаях и парализующей - нехватки запчастей, из-за которой машины регулярно выходят из строя", - сообщает телеканал. Согласно материалу, число военных машин канадского контингента, не находящихся в строю, "высоко", что даже сказалось на недавних учениях. Среди факторов, из-за которых техника стоит без движения, на брифинге указали "проблемы с цепочками поставок, задержки в поставках запчастей", а также новый "сжатый" порядок обучения, из-за которого военнослужащие завершают общевойсковую подготовку в Латвии, а не в Канаде. Как отметили на брифинге, в ходе летних учений на уровне бригады Exercise Strike с другими союзниками по НАТО канадские мотопехотная рота, танковая рота из танков Leopard, подразделения боевой поддержки и штаб были признаны неэффективными в бою из-за числа техники, не находящейся в строю, говорится в сообщении телеканала. Среди этой техники в материалах брифинга упомянуты легкий бронированные машины LAV 6, танки Leopard 2A4, командно-штабные машины и вспомогательный транспорт, включая машины, буксирующие гаубицы, добавляет телеканал. Высокое число машин, недоступных для использования, помешало "более чем 150 военнослужащим" принять участие в учениях - это более 30% канадских военных, участвовавших в них, указывает телеканал. Полковник Крис Ривз, командующий бригадой, в разговоре с телеканалом признал, что запчасти напрямую влияют на исправность канадских танков в Латвии, и этот вопрос пока "решен не полностью". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
латвия
москва
канада
© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкБронетранспортер "Страйкер" во время военных учений НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нехватка запчастей и перебои в цепочках поставок парализуют службу техники канадского военного контингента, размещенного в Латвии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на недавний внутренний брифинг.
"Канадская боевая группа, ядро бригады НАТО в Латвии, страдает от критической - а в некоторых случаях и парализующей - нехватки запчастей, из-за которой машины регулярно выходят из строя", - сообщает телеканал.
Согласно материалу, число военных машин канадского контингента, не находящихся в строю, "высоко", что даже сказалось на недавних учениях. Среди факторов, из-за которых техника стоит без движения, на брифинге указали "проблемы с цепочками поставок, задержки в поставках запчастей", а также новый "сжатый" порядок обучения, из-за которого военнослужащие завершают общевойсковую подготовку в Латвии, а не в Канаде.
Как отметили на брифинге, в ходе летних учений на уровне бригады Exercise Strike с другими союзниками по НАТО канадские мотопехотная рота, танковая рота из танков Leopard, подразделения боевой поддержки и штаб были признаны неэффективными в бою из-за числа техники, не находящейся в строю, говорится в сообщении телеканала.
Среди этой техники в материалах брифинга упомянуты легкий бронированные машины LAV 6, танки Leopard 2A4, командно-штабные машины и вспомогательный транспорт, включая машины, буксирующие гаубицы, добавляет телеканал.
Высокое число машин, недоступных для использования, помешало "более чем 150 военнослужащим" принять участие в учениях - это более 30% канадских военных, участвовавших в них, указывает телеканал.
Полковник Крис Ривз, командующий бригадой, в разговоре с телеканалом признал, что запчасти напрямую влияют на исправность канадских танков в Латвии, и этот вопрос пока "решен не полностью".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Канада продлит присутствие своих военных в Латвии, сообщили СМИ
27 августа, 08:46
 
Заголовок открываемого материала