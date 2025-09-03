Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/chekunki-861678278.html
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО - 03.09.2025, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО
Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T03:24+0300
2025-09-03T03:56+0300
технологии
россия
экономика
дальний восток
владивосток
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861678278.jpg?1756860990
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов финансированием, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр отметил, что для мониторинга реализации проектов, предусмотренных мастер-планами, создана специальная информационная система управления проектами (ИСУП), к ней подключены все регионы Дальнего Востока, которые и являются источниками актуальных данных непосредственно со строительных площадок. Он уточнил, что таким образом создан единый контур управления проектами, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами, в первую очередь - с Национальной системой пространственных данных. "Наличие такой онлайн-платформы позволяет нам практически в режиме реального времени вести мониторинг реализации проектов и ранжировать регионы по разным критериям. Один из ключевых - обеспеченность проектов финансированием. Кроме того, учитываем наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплину планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал Чекунков. В июле в кабмине России сообщали, что половина объектов мастер-планов развития 25 городов Дальнего Востока находятся в активной стадии реализации, 99 из 875 мероприятий уже завершены, а Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представят на ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, минвостокразвития
Технологии, РОССИЯ, Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
03:24 03.09.2025 (обновлено: 03:56 03.09.2025)
 
Чекунков рассказал о мониторинге реализации мастер-планов ДФО

Минвосток: система мониторинга мастер-планов ДФО поможет следить за финансами на проекты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Информационная система мониторинга реализации мастер-планов ДФО позволяет в реальном времени отслеживать один из ключевых критериев - обеспеченность проектов финансированием, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр отметил, что для мониторинга реализации проектов, предусмотренных мастер-планами, создана специальная информационная система управления проектами (ИСУП), к ней подключены все регионы Дальнего Востока, которые и являются источниками актуальных данных непосредственно со строительных площадок. Он уточнил, что таким образом создан единый контур управления проектами, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами, в первую очередь - с Национальной системой пространственных данных.
"Наличие такой онлайн-платформы позволяет нам практически в режиме реального времени вести мониторинг реализации проектов и ранжировать регионы по разным критериям. Один из ключевых - обеспеченность проектов финансированием. Кроме того, учитываем наличие инвесторов, ритмичность договорной работы, кассовое исполнение, дисциплину планирования, качество взаимодействия между участниками процессов", - сказал Чекунков.
В июле в кабмине России сообщали, что половина объектов мастер-планов развития 25 городов Дальнего Востока находятся в активной стадии реализации, 99 из 875 мероприятий уже завершены, а Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представят на ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯДальний ВостокВладивостокАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала