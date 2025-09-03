https://1prime.ru/20250903/chelovechestvo-861696312.html

Си Цзиньпин призвал человечество не возвращаться к закону джунглей

Си Цзиньпин призвал человечество не возвращаться к закону джунглей - 03.09.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал человечество не возвращаться к закону джунглей

Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T11:08+0300

2025-09-03T11:08+0300

2025-09-03T11:08+0300

политика

общество

китай

ялта

япония

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578409_0:151:2755:1701_1920x0_80_0_0_44fc7b218c962e22e1eba636ff29431a.jpg

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Человечество должно мирно сосуществовать и не возвращаться к закону джунглей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на приеме в Доме народных собраний по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. "Временное превосходство определяется силой, а победа в веках зависит от правды. Справедливость, свет и прогресс победят зло и тьму. Живущее на одной планете человечество должно мирно сосуществовать и никогда не возвращаться к закону джунглей, где сильный побеждает слабого", - заявил он. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

https://1prime.ru/20250902/vstrecha-861631281.html

китай

ялта

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, ялта, япония, си цзиньпин